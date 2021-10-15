Первоуральск, Свердловская область, 15 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Следователи начали проверку после смерти пациента в больнице Первоуральска Свердловской области. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Pixabay.com В больнице

Поводом стали публикации в СМИ. По словам племянницы умершего, к мужчине якобы не подошел никто из врачей, когда тот начал задыхаться. А после его смерти, тело успело остыть в палате.

В интернете появилось видео, которое вызвало резонанс. На кадрах видно, как сосед скончавшегося мужчины по палате ходит по больнице и пытается найти хоть одного медицинского сотрудника.

Министерство здравоохранения региона назначило служебную проверку по факту смерти пациента. По факту инцидента доследственную проверку проводит СУ СКР по Свердловской области. Выясняются обстоятельства ЧП и причина летального исхода.

«Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к опросу медперсонала и руководства больницы, истребуется интересующая следствие документация о проводившемся лечении», — сообщает Шульга. По итогам проверки следователь примет процессуальное решение.