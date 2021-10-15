Белград, 15 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Сербии, как и в других странах региона, в сентябре отмечается продолжение роста уровня инфляции. По сравнению с августа, показатель инфляции вырос на 0,8 процента, в то время как по сравнению с тем же месяцем 2020 года цены выросли на 5,7 процента, сообщает управление статистики Сербии.

geralt Рост инфляции

В сентябре больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки — на 2,3 процента, за ними следуют рестораны и отели — 0,8 процента, жилье, вода, электричество, газ и другие виды топлива — на 0,5 процента.

Национальный банк Сербии (НБС) заявляет, что почти 60 процентов от годовой инфляции было обусловлено факторами, на которые денежно-кредитная политика не может повлиять, а именно ценами на необработанные продукты питания и энергоносители, которые составляют четверть потребительской корзины.