Джакарта, 15 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Турции Мухаммад Икбал заявил, что Индонезия планирует переименовать одну из улиц в районе Ментенг в Джакарте и дать ей имя турецкого деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемаль Ататюрк

«Есть надежда, что дорога, которая будет названа в честь отца-основателя турецкой Республики в Джакарте, будет открыта во время визита президента Эрдогана в Индонезию», — заявил посол Индонезии в Турции. Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Джакарту в начале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Турции достигли соглашения по созданию туристического коридора, который будет способствовать восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии.