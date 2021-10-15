Москва, 15 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» покинул защитник Яков Рылов. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что контракт с 36-летним хоккеистом расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, Рылов играл за «Спартак» с мая 2019 года. Всего на его счету 125 матчей за клуб в регулярных чемпионатах КХЛ, 11 заброшенных шайб и 45 результативных передач.

До этого Рылов выступал за московское «Динамо», ЦСКА, нижнекамский «Нефтехимик», казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».