В Томской области коронавирус выявили ещё у 132 человек
Томск, 15 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 132 случая заражения коронавирусом, выздоровели 59 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в региональном оперативном штабе.
Zdrav.tomsk.ru
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»
За весь период пандемии в Томской области коронавирус выявили у 45 195 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 37 389 человек.
Напомним, 14 октября COVID-19 диагностировали у 121 жителя региона