Томск, 15 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 132 случая заражения коронавирусом, выздоровели 59 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в региональном оперативном штабе.

Zdrav.tomsk.ru Коронавирус

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За весь период пандемии в Томской области коронавирус выявили у 45 195 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 37 389 человек.

Напомним, 14 октября COVID-19 диагностировали у 121 жителя региона