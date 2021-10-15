Казань, 15 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Татарии в предстоящие выходные дни, 16−17 октября из-за близости атмосферных фронтов местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгидромета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

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Температура воздуха ночью будет понижаться до 0.+5 градусов, днем ожидается не выше +13.

В начале предстоящей недели при прохождении атмосферного фронта вероятен небольшой дождь. Ночные температуры прогнозируются в пределах от +1 до +6 градусов, днем +7.+12. Со вторника, 19 октября существенных осадков не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные службы Ленинградской области готовятся к встрече непогоды. В выходные дни в регионе возможно выпадение мокрого снега и дождя.

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