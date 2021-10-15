15 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Что происходит на линии разграничения в Донбассе и сколько ещё Россия намерена продолжать это терпеть

Максим Костин, , 16:53 — REGNUM Всё экспертное сообщество в настоящий момент даёт самые разные оценки произвола, устроенного ВСУ в районе разведения сил близ Золотого. Был захвачен сотрудник СЦКК ЛНР полковник Андрей Валентинович Косяк. Большинство политиков и политологов посчитали данный инцидент тем моментом, когда Киев перешёл «красные линии».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Добавлю, что полностью согласен с такой оценкой. Почему-то никто не говорит о том, что каратели ВСУ так обнаглели, видя свою абсолютную безнаказанность.

Именно это чувство позволяет им плевать на любые «международные иммунитеты» и прочие статусы.

Тот, кто отдал приказ подобного рода, прекрасно знал, что, кроме очередных покачиваний головой и «ай-яй-яй», не произойдёт ничего, и, судя по всему, это действительно так.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Glava-lnr.info

Никаких реальных действий ни со стороны ЛНР, ни со стороны России не последовало.

Заявление главы ЛНР Пасечника о временном выходе республики из «минского формата» — не более чем сотрясение воздуха. К тому же ЛНР просто не в состоянии каким-либо образом повлиять на ситуацию.

В России в последнее время, особенно перед выборами, было много разговоров о том, что граждане нашей страны должны находиться под защитой государства, где бы они ни находились. Так где же эта защита?

Мало кто заостряет внимание на том, что, кроме гражданства ЛНР, полковник получил российское гражданство, притом совсем недавно.

США в такой ситуации просто атаковали бы инфраструктуру и системы командования государства-террориста парой сотен «Томагавков». Что сделает Россия?

Интересно посмотреть, ведь это чистый казус белли, прекрасный момент для того, чтобы решить все назревшие стратегические задачи по коридору в Крым по суше, по водоснабжению полуострова, по нормальному сообщению с Приднестровьем и, самое главное, по территории Новороссии, где люди уже семь лет ждут прихода России.

Сразу отпадут вопросы с базами НАТО у нас в подбрюшье и все проблемы, связанные с американскими биолабораториями. Которые не собираются прекращать свои эксперименты на гражданах Украины на территориях, граничащих с Россией.

Биолаборатория

Самое минимальное, что, по моему мнению, следует сделать Москве, — ввести по всей линии разграничения миротворцев с современным вооружением, которые принудят к миру ВСУ и заставят карателей соблюдать режим прекращения огня так, как записано в Минских договорённостях.

Заставят всеми имеющимися у МО РФ силами и средствами. Максимум — ВС РФ просто зачистят оговорённую территорию от всех вооружений, не соответствующих Минским соглашениям, и подавят любую провокационную активность украинских военных.

Пора уже начать защищать российских граждан, проживающих на территории Донбасса, не словами, а делом.