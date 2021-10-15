Таллин, 15 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. На расположенном в Таллине судоремонтном предприятии произошел несчастный случай, в результате которого один работник погиб и еще один пострадал. Об этом сообщил эстонский портал rus.err.ee.

Ремонт

Отмечается, что в ходе работ по техническому обслуживанию судна по неизвестным причинам при подъеме двигателя один из его металлических компонентов сорвался и упал внутрь судна. Раздавленными упавшим предметом оказались 53-летний и 65-летний мужчины, которые выполняли там работы.

Спасатели освободили рабочих из-под металлической конструкции и вынесли их из трюма. 53-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, а 65-летний рабочий был доставлен в больницу.

Для расследования обстоятельств инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны и гигиены труда.