Владикавказ, 15 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки подтвердились тесты на коронавирус еще у 85 человек. Общее число носителей новой инфекции увеличилось до 24 135 человек, сообщили 15 октября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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За прошедший день были госпитализированы 94 пациента с признаками заражения коронавирусом. В настоящее время в ковидных госпиталях РСО-Алании проходят лечение 1093 человека. Из них в тяжелом состоянии остаются 23 пациента, им потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ. Еще 57 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких, сообщили в минздраве региона.

Число скончавшихся от осложнений после COVID-19 за сутки составило в Северной Осетии шесть человек. Общее число случаев летального исхода достигло 899 человек.