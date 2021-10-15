София, 15 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Уже до конца нынешнего года в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах Болгарии резко вырастут тарифы на услуги местных таксомоторных компаний. Об этом 15 октября журналистам в болгарской столице заявил председатель Союза таксистов Болгарии Кирил Ризов, передает Болгарское телевидение.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

«Средняя дневная выручка лицензированного автомобиля такси в Софии составляет 80 левов ($38), в то время как затраты на топливо и техническое обслуживание машины превышают 90 левов, — отметил, в частности, К. Ризов. — Из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса, а также отсутствия перспектив стабильного заработка абсолютное большинство высококлассных таксистов уходят из профессии».

По словам профсоюзного лидера, единственным выходом из сложившейся ситуации может стать увеличение фиксированной цены на проезд.

«С соответствующими поправками со стороны государства мы сможем не только вернуть на улицы болгарских городов тысячи автомобилей такси, но и повысить уровень сервиса для пассажиров», — сказал он.

Предполагается, что вопрос увеличения соответствующих тарифов будет рассмотрен на заседаниях муниципальных советов Софии и других населенных пунктов страны к 1 ноября текущего года. Напомним, деятельность официальных такси в Болгарии регулируется государственными нормативными актами.