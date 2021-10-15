Париж, 15 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В ежегодном ралли-марафоне «Дакар» примет участие еще один внедорожник Lada Niva. Фотография модели была опубликована в группе Lada Niva Documentary в социальной сети «Вконтакте».

Lada Niva Documentary Lada Niva для «Дакара» от команды 191 Classic Rally Team

Участвовать в гонке на российском внедорожнике будет команда из Франции. Экипаж состоит из Романа Грабоуски и Констанции Шенард.

По словам Грабоуски, он хочет сделать то, что в свое время не удалось ему отцу, который в 1982 году принимал участие в гонке на Lada Niva, но так и не смог прийти к финишу.

Пока не известен год выпуска данной модели. Сообщается только, что внедорожник будет самым возрастным среди моделей Niva.

Команда Грабоуски и Шенард будет называться 191 Classic Rally Team. Именно такое наименование было у Lada Niva, на которой выступал отец Грабоуски.

Внедорожник для ралли готовила компания Tout le Niva. Модель оснастили амортизаторами Koni в подвеске, каркасом безопасности, внедорожными покрышками BF Goodrich, а также ковшеобразными сиденьями.

Ранее АвтоВАЗ распространил фотографии вседорожника Lada Niva для ралли «Дакар». От предприятия в гонках будут участвовать гонщики Марио Якобер и Сладан Мильич.

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