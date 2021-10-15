Челябинск, 15 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Челябинске СКР ведёт проверку по факту задержки сдачи строящегося дома. Основанием стали публикации СМИ, сообщает областное следственное управление.

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По данным изданий, должностные лица одной строительной компании полтора года после установленного ранее срока не могут сдать дом на ул. Хариса Юсупова, 85. Соответственно, дольщикам строительства не переданы жилые помещения.

В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в публикации. Проведение проверочных мероприятий взял на свой контроль глава регионального управления СКР Пётр Решетников.