Самара, 15 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. 791 новый носитель коронавируса выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Сообщается, что всего в области выявили 115 345 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 4246 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки констатировали смерть 30 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 91 267 человек, в том числе 574 человека победили вирус за прошедшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 октября в регионе выявили 754 носителей коронавируса.