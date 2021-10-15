Бишкек, 15 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В городе Ош стартовали «Дни российского кино». Зрителям покажут четыре новых российских полнометражных кинокартины: «Огонь», «Назад к сарматам», «Серебряные коньки», «Подольские курсанты», — об этом 14 октября сообщила пресс-служба мэрии Оша.

Посольство России в Киргизии Афиша Дней российского кино в Оше 2021 год

«Праздник российского кино проводится на гостеприимной Ошской земле уже в третий раз, и всегда пользуется большой популярностью среди жителей города. «Дни российского кино» в очередной раз подтверждают свой статус важной платформы регулярного прямого общения между кинематографистами России и Киргизии, а также всеми, кто интересуется этим важнейшим из искусств», — отметила вице-мэр города Ош Венера Рыскулова.

Посольство России в Киргизии Афиша Дней российского кино в Оше 2021 год

На открытии мероприятия участвовали замминистра культуры Киргизии Санталат Аманова, вице-мэр города Ош, российский консул в городе Ош Андрей Григорьев, почетным гостем церемонии стал актер театра и кино Юрий Кузнецов.Кино будут показывать в кинотеатре «Кинобокс Семетей». В рамках фестиваля в Ошском государственном университете состоится встреча с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Мариной Яковлевой.