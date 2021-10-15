Москва, 15 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Вывозная пошлина на российскую пшеницу увеличится с $58,7 до $61,3 за тонну с 20 октября. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

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Пошлина на экспорт ячменя станет меньше — $45,9 вместо $49,4 за тонну. Вывоз кукурузы обойдётся в $48,4 за тонну вместо $47,2.

При расчёте экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) учтена индикативная цена в размере $287,6 за тонну. Для ячменя индикативная цена — $250,6 за тонну, для кукурузы — $254,2 за тонну.

Ставки начинают действовать с третьего рабочего дня после дня их размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2 июня 2021 года Минсельхоз применяет «плавающую» пошлину на экспорт зерновых. Участники рынка передают Мосбирже данные о заключаемых контрактах, после этого формируется расчёт индикативной цены. На её основе Минсельхоз определяет недельную пошлину и информирует о ней на своём сайте.

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