Омск, 15 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. По состоянию на 15 октября в Омской области подтверждено 90 123 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 392 носителя SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за прошедшие сутки в Омской области выздоровели 389 человек, за весь период — 71 191.

Жертвами коронавирусной инфекции стали уже 2314 жителей региона (+4 за сутки).

Напомним, 14 октября в Омской области выявили 389 носителей коронавируса.