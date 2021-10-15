Подгорица, 15 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Согласно новым данным черногорского статистического управления MONSTAT, цены на растительное масло в Черногории выросли за год на целых 36,8 процента, а цены на овощи в сентябре были на 8,3 процента выше, чем в августе.

Инфляция

Согласно индексу потребительских цен, товары и услуги в сентябре были в среднем на 0,5 процента выше, чем в августе, и на 2,9 процента выше, чем в том же месяце 2020 года.

«Наибольшее влияние на ежемесячный уровень инфляции оказал рост цен на одежду, овощи, твердое топливо, хлеб и крупы, обувь и бензин. Потребительские цены с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 1,8 процента», — сказано в сообщении Монстата.