Москва, 15 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Заморозить на два года проведение переоценки кадастровой стоимости недвижимости в регионах и тем самым предотвратить рост налогов предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Предлагаю региональным властям на ближайшие два года заморозить проведение перерасчёта стоимости жилья и отказаться от повышения налога на надвижимость», — заявил Миронов.

По его словам, в некоторых регионах чиновники уже посчитали, что кадастровую стоимость частной недвижимости можно будет повысить минимум на 20−25%, и за счёт этого увеличить сборы в местную казну.

«Такое рвение они объясняют тем, что налог не увеличивался в течение последних нескольких лет, а, значит, ничто не мешает сверху накинуть дополнительные суммы. При этом никто не учитывает, что доходы у многих людей падают, цены в магазинах растут, а дополнительные расходы на выплату налогов вряд ли входят в планы граждан», — указал парламентарий.

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