В Госдуме призвали заморозить налоги на недвижимость на два года
Москва, 15 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Заморозить на два года проведение переоценки кадастровой стоимости недвижимости в регионах и тем самым предотвратить рост налогов предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.
«Предлагаю региональным властям на ближайшие два года заморозить проведение перерасчёта стоимости жилья и отказаться от повышения налога на надвижимость», — заявил Миронов.
По его словам, в некоторых регионах чиновники уже посчитали, что кадастровую стоимость частной недвижимости можно будет повысить минимум на 20−25%, и за счёт этого увеличить сборы в местную казну.
«Такое рвение они объясняют тем, что налог не увеличивался в течение последних нескольких лет, а, значит, ничто не мешает сверху накинуть дополнительные суммы. При этом никто не учитывает, что доходы у многих людей падают, цены в магазинах растут, а дополнительные расходы на выплату налогов вряд ли входят в планы граждан», — указал парламентарий.
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