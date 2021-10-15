Москва, 15 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Общей задачей лидеров государств — участников СНГ является дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках Содружества, а также реализация его потенциала и укрепление его позиций в мире. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств — участников Содружества Независимых Государств приняли по случаю 30-летия образования СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ — экономика

Следите за развитием событий в трансляции: «Заседание Совета глав государств СНГ — все новости»

«Рассматривая торгово-экономическое взаимодействие как ключевой фактор дальнейшего углубления экономической интеграции и устойчивого развития государств — участников СНГ, заявляем о стремлении к формированию благоприятных условий для эффективного экономического сотрудничества, полноценного функционирования зоны свободной торговли, перехода заинтересованных государств к более глубокой экономической интеграции», — говорится в документе.

Главы государств заявили, что считают необходимым направить усилия на стабильный экономический рост. Добиваться этого будут, в частности, за счёт развития «зелёной» экономики, цифровизации, широкого применения инноваций, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения системы содействия занятости населения, создания благоприятных условий для трудовой деятельности граждан государств СНГ.

Читайте также: Токаев призвал активизировать экономическое сотрудничество стран СНГ

Подтверждена готовность развивать взаимодействие в сфере гуманитарного сотрудничества, которое «традиционно остаётся одним из наиболее эффективных средств укрепления доверия и взаимопонимания между государствами Содружества». В этой связи лидеры стран Содружества указали на важность сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

«Категорически не приемлем идущие вразрез с приговором международного военного трибунала в Нюрнберге попытки фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма. Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза», — отмечено в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит 15 октября в формате видеоконференции.