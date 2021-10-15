Берлин, 15 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Расширение санкций против властей Белоруссии для того, чтобы не допустить перевозку нелегальных мигрантов на территорию Европы, предложило правительство Германии. Об этом 15 октября заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Что касается ситуации на польско-белорусской границе, мы находимся в тесном контакте с институтами ЕС и членами Евросоюза, и мы постоянно изучаем, как можем применить имеющиеся у нас средства, в том числе санкции, чтобы добиться изменения действий со стороны Минска», — сказала она.

Также представитель немецкого МИД напомнила, что ранее ЕС уже ввел санкции в отношении Белоруссии и уточнила, что в Берлине считают, что эти ограничения воздействуют на официальный Минск.

«К тому же правительство ФРГ предложило расширить санкционный режим ЕС в отношении Белоруссии с целью целенаправленного противодействия контрабанде людей, политического использования мигрантов», — добавила Зассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение ноября будет утвержден новый пакет санкций Европейского союза против Белоруссии.