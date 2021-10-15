Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Обвинения, предъявленные бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили являются «каплей в море» по сравнению с теми преступлениями, что он совершил. Об этом 15 октября сказал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на телеканале «Имеди».

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

"Грузинские власти ни при каких обстоятельствах не освободят Саакашвили из-под стражи до исполнения вынесенного ему судом приговора, — сказал Кобахидзе. — Если его здоровье ухудшится из-за объявленной голодовки, Саакашвили окажут необходимую медпомощь».

Председатель «Мечты» также отметил, что Саакашвили объявил голодовку, но не выдвинул никаких требований. Кобахидзе никогда не слышал о подобных случаях «в мировой истории».

Напомним, Саакашвили взяли под стражу 1 октября и поместили в тюрьму в Рустави. Он в тот же день объявил голодовку. 8 октября стало известно, что Саакашвили купил в тюремном магазине мёд и соки. Впоследствии экс-президент заявил, что он вернул обратно большую часть купленного мёда. Соратники экс-президента требуют его освободить.

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