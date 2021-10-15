Тбилиси, 15 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Обвинения, предъявленные бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили являются «каплей в море» по сравнению с теми преступлениями, что он совершил. Об этом 15 октября сказал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на телеканале «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

"Грузинские власти ни при каких обстоятельствах не освободят Саакашвили из-под стражи до исполнения вынесенного ему судом приговора, — сказал Кобахидзе. — Если его здоровье ухудшится из-за объявленной голодовки, Саакашвили окажут необходимую медпомощь».

Председатель «Мечты» также отметил, что Саакашвили объявил голодовку, но не выдвинул никаких требований. Кобахидзе никогда не слышал о подобных случаях «в мировой истории».

Напомним, Саакашвили взяли под стражу 1 октября и поместили в тюрьму в Рустави. Он в тот же день объявил голодовку. 8 октября стало известно, что Саакашвили купил в тюремном магазине мёд и соки. Впоследствии экс-президент заявил, что он вернул обратно большую часть купленного мёда. Соратники экс-президента требуют его освободить.