Улан-Удэ, , 14:28 — REGNUM Зампред правительства Бурятии, министр промышленности, торговли и инвестиций республики Антон Виноградов покинул свой пост. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, чиновник переходит на работу «в крупную бизнес-структуру».

Зампред правительства Бурятии Антон Виноградов Министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии

При этом он продолжит работу в качестве советника главы региона по реализации промышленных и инвестиционных проектов на общественных началах.

«Есть желание дальше развиваться, ухожу в крупную структуру. На позиции Советника Главы с понедельника, с 18 октября буду продолжать вести инвестиционные, промышленные проекты», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Виноградов был утверждён на должности министра промышленности Бурятии относительно недавно, в январе 2021 года. До этого он являлся полпредом главы региона при президенте России.

Читайте также: В Бурятии утверждён новый состав правительства