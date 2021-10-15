Пенза, 15 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Школьники Пензенской области с 25 октября по 7 ноября уйдут на осенние каникулы. Единые каникулярные дни рекомендованы региональным министерством образования в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает 15 октября пресс-служба ведомства.

Minobr.pnzreg.ru Осенние каникулы

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«Мы рекомендуем провести каникулы в течение 14 дней, ведь именно этот период является инкубационным при распространении инфекции», — отметил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Как уверяет глава ведомства, данная мера позволит разорвать цепочку передачи заболевания внутри образовательной организации.

Отмечается, что на период каникул в каждой образовательной организации будут организованы дежурство персонала и санитарная обработка, а также комплекс антитеррористических мероприятий и пожарной безопасности. Проведение мероприятий в школах во время каникул не рекомендовано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в осенние каникулы в Пензенской области планировался отдых в лагерях с дневным пребыванием более 6,6 тыс. детей. в том числе 2130 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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