В Красноярском крае скончались ещё 22 пациента с коронавирусом
Красноярск, 15 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 22 человека. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 6163 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября в регионе подтверждён 122 081 случай заражения коронавирусом.