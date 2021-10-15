Красноярск, 15 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 22 человека. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 6163 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября в регионе подтверждён 122 081 случай заражения коронавирусом.