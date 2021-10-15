Москва, , 14:30 — REGNUM Российские власти намерены автоматически признавать гражданами всех детей, рождённых в смешанных браках. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 15 октября, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал об инициативе, которая касается потомства от браков российских граждан с иностранцами. Таких детей будут признавать гражданами России вне зависимости от места рождения.

«Следующий на очереди шаг, который мы хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках», — сказал Лавров.

Где бы ребёнок у такой пары ни родился — в России или за рубежом, — он должен автоматически получать российское гражданство, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что русские школы следует создавать во всех союзных России странах.

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