Москва, 15 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Российские власти намерены автоматически признавать гражданами всех детей, рождённых в смешанных браках. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 15 октября, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он рассказал об инициативе, которая касается потомства от браков российских граждан с иностранцами. Таких детей будут признавать гражданами России вне зависимости от места рождения.

«Следующий на очереди шаг, который мы хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках», — сказал Лавров.

Где бы ребёнок у такой пары ни родился — в России или за рубежом, — он должен автоматически получать российское гражданство, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что русские школы следует создавать во всех союзных России странах.

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