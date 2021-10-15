Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону региональный оператор фактически работает себе в убыток. В целях компенсации расходов следует повысить плату за вывоз мусора, считают городские власти.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Активно взаимодействуя с министерством ЖКХ Ростовской области, в прошлом году мы убедили их в необходимости пересчёта норм накопления твёрдых коммунальных отходов, поскольку расчет, проведённый в 2018 году, не соответствует действительности как минимум на 40%. Они занижены», — пояснил позицию директор департамента ЖКХ Алексей Пономарёв.

Сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко считает, что повышение тарифов повлечёт увеличение платежей для населения. В связи с этим необходимо предусмотреть возможность предоставления людям льгот или субсидий.