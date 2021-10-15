Екатеринбург, 15 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Авиакомпания Turkish Airlines приостановит полёты из екатеринбургского аэропорта «Кольцово». Об этом пишут СМИ.

Авиакомпания Turkish Airlines

По данным изданий, улететь этой компанией в Турцию будет нельзя в ноябре-декабре. Впрочем, 22 декабря полёты планируется возобновить. А пока путешественники смогут воспользоваться услугами авиакомпаний Nordwind и «Победа».

Причины приостановки рейсов не называются. Отметим, ранее авиаперевозчик уже временно прекращал полёты. Тогда причиной стала пандемия коронавируса.