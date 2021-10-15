Вашингтон, 15 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден назначил дипломата Кристофера Хилла новым послом США в Сербии. Соответствующая информация 14 октября была опубликована на сайте Белого дома.

Флаг США

Напомним, что Хилл ранее занимал должность помощника госсекретаря США по Восточной Азии, а также был послом США в Ираке, Южной Корее, Македонии и Польше, специальным посланником США в Косово, участником переговоров по Дейтонским мирным соглашениям и главным переговорщиком США с Северной Кореей в 2005—2009 годах.