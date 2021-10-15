Самара, 15 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Женщину заподозрили в ненадлежащем исполнении обязанности по воспитанию своего малолетнего сына в Самарской области. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

По версии следствия, в Тольятти с октября 2020 года по август 2021 года подозреваемая периодически не проживала со своим малолетним сыном 2016 года рождения и оставляла его с сожителем, не обеспечивала ребенка полноценным питанием, оставляла его на долгое время одного в квартире. Следователи считают, что фигурантка уголовного дела не обеспечила получение ребенком нужной по возрасту медпомощи, включая прохождение плановых мероприятий.

«В ходе осмотра места происшествия следователями установлено, что ребенок проживал в антисанитарных условиях, у него отсутствовали место для сна и предметы, предназначенные для полноценного развития», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении женщины 1976 года рождения было возбуждено уголовное дело. Сейчас органы опеки принимают меры, направленные на лишение женщины родительских прав. Сообщается, что кроме этого возбуждено уголовное дело в отношении сожителя, которого заподозрили в истязании ребенка.

По версии следствия, в августе текущего года фигурант уголовного дела постоянно наносил мальчику побои. Экспертиза зафиксировала на теле ребенка многочисленные ссадины и кровоподтеки. Расследование дел продолжается.