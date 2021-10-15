Красноярск, 15 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. По состоянию на 15 октября в Красноярском крае подтверждён 122 081 случай заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 465 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в Красноярском крае за прошедшие сутки выздоровели 389 человек. Общее число выздоровевших — 108 199.

Напомним, 14 октября в крае выявили 455 носителей коронавируса.