Москва, 15 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей российского корабля «Союз МС-18». Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.

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«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции») — потеря ориентации», — сказал космонавт Антон Шкаплеров.

Специалист подмосковного Центра управления полетами уточнил, что это произошло во время теста системы управления движением «Союза МС-18».

Как сообщало ИА REGNUM, на этом корабле должны вернуться на Землю космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимали на станции первый художественный фильм в космосе.

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