Рустави, Грузия, 15 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в целом удовлетворительное, но есть признаки ухудшения его самочувствия. Об этом 15 октября сообщила журналистам посетившая экс-президента в тюрьме член партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Он бледный, немного вялый. Похудел. По крайней мере, ему сложно передвигаться», — сказала Анна Цитлидзе.

Она добавила, что Саакашвили поблагодарил соратников за то, что они накануне в Тбилиси провели в его поддержку массовую акцию. По ощущениям экс-президента, на митинг пришло больше людей, чем во время «революции роз» в 2003 году.

Напомним, Саакашвили взяли под стражу 1 октября и поместили в тюрьму в Рустави. Он в тот же день объявил голодовку. 8 октября стало известно, что Саакашвили купил в тюремном магазине мёд и соки. Впоследствии экс-президент заявил, что он вернул обратно большую часть купленного мёда.