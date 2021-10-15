Путин наградил медалью девушку из Ингушетии, спасшую шестерых детей
Москва, 15 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Жительница Ингушетии Сабина Эсиева награждена медалью «За спасение погибавших». Указ о награждении 18-летней учащейся гуманитарного колледжа подписал президент РФ Владимир Путин.
В тексте указа говорится, что награда присвоена молодой жительнице Ингушетии за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Как стало известно, свой подвиг Сабина Эсиева совершила 2 марта 2021 года.
В этот день в селении Плиево произошел пожар. Девушка заметила огонь одной из первых и бросилась на помощь. Она вывела из охваченного пламенем жилища шестерых детей.
За её героический поступок глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил девушке памятный подарок, а родителей поблагодарил за воспитание дочери.