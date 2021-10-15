Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону планируется привести мусорные площадки к единому внешнему виду. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Yaroslavl.hartiya.com Вывоз мусора

«Как известно, встречают по одёжке. Поэтому мы должны привести все контейнерные площадки к единому внешнему виду», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

В настоящее время разработаны типовые образцы для центральных улиц и окраин, а также для внутриквартальных территорий. Контейнерные площадки в едином стиле оборудуют в центре Ростова-на-Дону в ближайшие две недели.