Минск, 15 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. По статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти обвиняется журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости.

Белоруссия

Уточняется, что, как следует из данных в расписании заседаний Минского городского суда, Можейко обвиняют по части 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, или розни) и статье 369 (оскорбление представителя власти) уголовного кодекса.

При этом отмечается, что в настоящее время суд в столице Белоруссии ведет рассмотрение защиты Можейко на решение Партизанского суда Минска, оставившего 13 октября в силе решение о нахождении журналиста под арестом.

Также указывается, что судебное заседание будет проходить в закрытом режиме, однако решение суда будет объявлено открыто.

Отметим, 4 октября в МВД Белоруссии сообщили, что Можейко задержали по уголовному делу о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, или розни» и «оскорблении представителя власти».