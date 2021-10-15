Москва, , 14:33 — REGNUM Украине сильно поражена коррупцией, поэтому ЕС не предоставил ей ни «свободных» денег, ни гарантий по поставкам газа зимой. Об этом 15 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Коррупция Thebluediamondgallery.com

«В Берлине и Брюсселе прекрасно осведомлены об украинской коррупционной составляющей. Там идиотов нет. В Берлине помнят громкую историю с исчезновением в Молдавии не миллионной, а миллиардной суммы. Растворить у себя бесследно,\ и миллиард, и два под силу и Киеву», — заявил эксперт.

«Поэтому никаких «свободных» денег, условно говоря, «на развитие», Киев на этом саммите не получил. Так же, как не получил он от ЕС и гарантий снабжения его газом, если вдруг зима окажется более суровой, чем обычно, и запасов газа в украинских хранилищах не хватит. Хотя я уверен, что этот вопрос ещё будет ближе к зиме обсуждаться на уровне МИДов или министерств энергетики. Надо понимать, что замёрзнуть Украине все равно не дадут. Её будут поддерживать при любых раскладах. Шиковать не дадут, но и утонуть тоже», — заявил эксперт.

Напомним, что в Киеве состоялся 23-й саммит «Украина-ЕС», в рамках деятельности которого рассматривались вопросы экономического и политического характера в отношениях между Евросоюзом и Украиной.