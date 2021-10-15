Архангельск, 15 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области прививку от коронавируса сделали 2279 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Yarregion.ru Вакцинация

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Всего в регионе первый этап вакцинации прошли 346 217 человек. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 326 013 жителя региона.

Напомним, 14 октября в регионе был зафиксирован рекордный в этом году прирост заболевших ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области вырос спрос на вакцинацию после введения системы QR-кодов.