Белград, 15 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович призвал косовских сербов прийти на муниципальные выборы, которые организуют косовские сепаратисты, и проголосовать за партию «Сербский список». Об этом Петкович заявил 15 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM] Косово — это Сербия

По словам чиновника сербского правительства, все остальные сербские партии в Косово и Метохии «только разбивают сербское единство».

«Очень важно, чтобы сербы вышли на выборы 17 октября, и чтобы победили кандидаты от «Сербского списка», которые пользуются поддержкой президента Сербии Александра Вучича и сербского государства. Победа «Сербского списка» сохранит связующую нить между сербским народом и Белградом», — заявил Петкович в эфире телеканала РТС.

Петкович добавил, что победа «Сербского списка» в десяти населённых сербами муниципалитетах — это гарантия формирования «Сообщества сербских муниципалитетов».

Напомним, что 13 октября на севере Косово и Метохии произошел очередной инцидент между сербским населением и боевиками «РОСУ» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM). Один серб получил тяжелые ранения.