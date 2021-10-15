Варшава, 15 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Польше провели испытания модернизированного внедорожника Lada Niva. Видео с тест-драйвом размещено на YouTube-канале Terenwizja.

Terenwizja Тест-драйв модернизированной Lada Niva

Российский внедорожник тестировался в условиях тяжелого бездорожья. В испытаниях участвовала модернизированная версия Lada Niva.

Внедорожник оснастили шноркелем, специальными шинами и улучшенными амортизаторами. Кроме того, Lada Niva получила доработанную подвеску и увеличенный клиренс.

В испытаниях также принял участие Suzuki Jimny. Стоит отметить, что российский внедорожник нисколько не уступал японской модели.

Ранее в сети было обнародовано видео, в котором показано, как специалисты американского канала проводили испытания российской УАЗ «Буханки» и Jeep Wrangler в условиях бездорожья в США.

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