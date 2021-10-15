Эксперт: ЕС держит Украину на грани выживания
Москва, 15 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Реальное наполнение саммита Украина-ЕС — выделение макрофинансовой помощи в 600 млн. евро, но это для Киева это поддержка на грани выживания. Об этом 15 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
«Реальное наполнение нынешнего саммита заключается в сообщении об одобрении транша макроэкономической помощи в 600 миллионов евро. Этот пункт преподносят как реальную поддержку Киева», — заявил политолог.
«Но тут надо отделять мух от котлет. Поддержка есть, но это поддержка на грани выживаемости и под конкретные вещи и проекты, а не так называемые Forderungs Geld, то есть не «вертолётные» деньги, которые ЕС выделяет ряду страна условно «на развитие», и которые этими странами могут тратиться на своё усмотрение» — заключил Борисов.
Напомним, что в Киеве 12 октября состоялся 23-й саммит «Украина-ЕС», по итогам которого было заключено несколько соглашений между Евросоюзом и Украиной.