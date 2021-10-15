Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Из бюджета Ростова-на-Дону на борьбу с мусором в 2021 году направлено 117,5 млн рублей. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мусор

В настоящее время в городе-миллионнике выявлено 18 стихийных мусорных свалок. Семь из них будут ликвидированы за счёт бюджета. Сумма, предназначенная для проведения этих работ, составит 59,2 млн рублей.

«В этом году на борьбу с мусором город выделил рекордную сумму — 117,5 млн рублей. Для сравнения в 2020 году цифра была 26,8 млн рублей. Заметное увеличение расходов обусловлено желанием разрешить застарелые проблемы и ростом объемов несанкционированных свалок», — написал Логвиненко в Instagram.

При этом с начала года в Ростове-на-Дону вывезено более 65 тыс. тонн отходов, что уже вдвое больше, чем за весь 2020 год.