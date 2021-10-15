Уфа, 15 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Сайты по продаже медицинских справок потребовала заблокировать прокуратура в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Сообщается, что сотрудники прокуратуры г. Октябрьский выявили в сети интернет десять сайтов, на которых предлагалось купить медицинские справки, включая справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции, а также для получения водительских удостоверений, устройства детей в детские сады и другие.

Прокуратура города передала в суд административные иски о признании данной информации запрещенной.

«Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры города», — говорится в сообщении пресс-службы.