Кишинёв, 15 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Виорел Герчиу и посол Южной Кореи в Кишинёве Ким Хёнг Тэ договорились об углублении сотрудничества в агропродовольственной сфере. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба молдавского министерства.

Пьер Огюст Ренуар. Лук. 1881

«Южная Корея — один из целевых рынков на азиатском континенте для молдавского винодельческого сектора. В этой связи мы будем признательны корейской стороне за поддержку постоянного продвижения высококачественной молдавской агропромышленной продукции», — сказал на встрече Герчиу.

Он добавил, что в Молдавии также будут рады инвестициям в сельское хозяйство. Для этого Кишинёв готов предусмотреть меры стимулирования развития экономических отношений.

Посол Южной Кореи в свою очередь заявил о важности развития торговли сельхозпродукцией между странами.

Стоит отметить, что сотрудничество Молдавии и Южной Кореи в агропромышленной сфере началось в 2018 году. С помощью инвестиций корейских предпринимателей фермеры в Молдавии основали предприятие по выращиванию лука.