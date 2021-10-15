Сочи, Краснодарский край, 15 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Церемонию взвешивания перед боем провели российские бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Ринг

Вес Минеева составил 84,4 килограмма, Исмаилова — 84 кг. Поединок состоится 16 октября в Сочи в рамках турнира AMC Fight Nights 104.

Этот бой будет для них вторым. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Тогда их поединок завершился вничью раздельным решением судей.

Напомним, в декабре 2020 года Исмаилов и Минеев устроили массовую драку на турнире Fight Nights Global в Москве.

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