Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило 15 октября штормовое предупреждение в связи с ожидающимся сильным ветром.

Pixabay.com Ветер

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

По данным синоптиков, на которые ссылаются спасатели, в субботу, 16 октября, в Северной столице ожидается юго-западный, западный ветер, местами его порывы достигнут 18 м/с.

Напомним, по данным Центра «Фобос», идущий с запада циклон «Герольд» принесёт дожди и ветер в Петербургский регион.