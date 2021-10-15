Москва, , 14:20 — REGNUM Результаты состоявшегося саммита «Украина-ЕС» стали сплошным разочарованием для Владимира Зеленского. Об этом 15 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Владимир Зеленский на сммите ЕС — Украина. Брюссель President.gov.ua

«Результаты саммита — в целом ничего нового, если не считать того, что пан Зеленский не получил того, чего хотел», — саркастически заявил политолог.

«В целом его можно назвать саммитом разочарования или, как его окрестила в своей вчерашней статье «Зюддойче цайтунг», — саммит отрезвления», — пояснил Борисов.

«Во-первых, никакого ужесточения тона в адрес России. Тон и так жёсткий. Если говорить о риторике, то не обязательно читать и переводить нынешнее заявление. Достаточно прочитать любое из заявлений с прошлых саммитов, там все будет то же самое. Во-вторых, никаких санкций в отношении проекта трубопровода Северный поток — 2, на чем так настаивал Зеленский. В-третьих, никаких «вертолётных» денег как компенсацию за введение в строй трубопровода «Северный поток-2», а значит никаких дополнительных оборотных средств для уверенного прохождения зимы, а также для личного обогащения», — заключил Борисов.

Напомним, что в Киеве завершился саммит «Украина-ЕС», 23-й по счету, в рамках которого рассматривались вопросы различного взаимодействия между Украиной и ЕС.