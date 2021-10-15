Пенза, 15 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Депутаты Пензенской городской думы 15 октября рассматривали на внеочередной сессии вопрос о сложении полномочий главы администрации Андрея Лузгина. Как сообщает пресс-служба мэрии, он 12 октября подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

mcmurryjulie Увольнение

Депутаты поблагодарили Лузгина за двухлетнюю работу в должности мэра и пожелали успехов в его дальнейшей деятельности. Андрей Лузгин пожелал будущему руководству выработать совместно с городской думой стратегию развития Пензы.

«Мы несколько раз откладывали этот пункт, не могли видеть общий сценарий развития города в условиях пандемии, приходилось корректировать наши действия ежемесячно. Стратегия должна отражать пожелания горожан и может быть реализована через муниципальные программы. Спасибо за совместную работу, она всегда была в интересах жителей Пензы», — резюмировал Лузгин.

В соответствии с уставом Пензы, нового главу администрации выберут на конкурсной основе. По решению Пензенской гордумы его назначат из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

Конкурсный отбор на замещение должности главы администрации города Пензы назначен на 8 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Андрей Лузгин занимал должность главы администрации города Пензы с 25 октября 2019 года. До этого он работал заместителем председателя регионального правительства, а ранее возглавлял министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области.

Исполнять обязанности мэра будет замглавы администрации города Пензы Александра Басенко.

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