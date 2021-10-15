Киев, , 14:05 — REGNUM Сами по себе, лишь в силу «тяжелого экономического положения», народные волнения на Украине не поднимутся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 октября, комментируя высказывания депутата Верховной рады Украины Олега Волошина.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Волошин заявил, что «экономически и энергетически капитуляция (Украины перед Россией) неизбежна». Он напомнил о сложной ситуации с энергоносителями накануне зимы и призвал власти Украины к диалогу с Москвой, отметив, что если диалога не будет, вероятны протестные выступления и смена власти.

« Мне думается, что рассуждать о «капитуляции» в контексте отношений Украины и России — это неверно и, более того, вредно. Понятно, что депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» говорит об экономической и энергетической капитуляции, а не о капитуляции в прямом смысле этого слова, но — тем не менее.

На Украине выращено уже не одно поколение враждебно настроенных к России людей. Уже маленькие дети у них злобствуют в наш адрес! Как на них подействует острая ситуация с теплом в зимний период? Кого они будут ненавидеть за то, что замерзают: Киев или Москву? Уверен, что Москву. Этот кризис правительством Зеленского создаётся специально, чтобы усилить ненависть к России и русским, а депутат Волошин этого не видит! Надеюсь, это понимает руководство его политического объединения.

Да, немалое число жителей Украины устали от тяжелого экономического положения, устали от ненависти к другим народам и от подобострастия власти к Западной Европе и США, устали от войны и внутренней обстановки политической вражды и репрессий. Но тех, кто вчера прошёл маршем по улицам Киева, крестным ходом не прогонишь! А они никогда не признают, что Украина «не может без России». И тем более — не «поползут в Москву на коленях». Это люди темного духа, но наличие этого тёмного духа у них надо признать. И надо понимать, что сами по себе, лишь в силу «тяжелого экономического положения», народные волнения не поднимутся.

Надеюсь, что это понимают и в руководстве нашей страны, и что заявления типа того, что сделал депутат от ОПЗЖ, их не убаюкивают.